Das Wetter in Bayern: Unwetterwarnungen örtlich Schwaben und der Oberpfalz

Nachrichtenarchiv - 15.07.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Schauern und Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in den Kreisen Cham, Schwandorf, Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu und in der Stadt Kempten. In der Nacht Wetterberuhigung und zeitweise klar, nur in Alpennähe weiter Regen bei 14 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Es bleibt wechselhaft. Am Sonntag dann in Nordbayern freundlich und trocken. Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 18:45 Uhr