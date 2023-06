Das Wetter in Bayern: Unwetterwarnung für Oberbayern

Meldungsarchiv - 22.06.2023 19:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Es gilt eine Amtliche Gefahrendurchsage vom deutschen Wetterdienst: In Oberbayern wird vor heftigen Gewittern mit Starkregen und bis zu 4cm großen Hagelkörnern gewarnt. Dazu kann es Sturmböen von bis zu 100 km/h geben. Aufenthalte im Freien sollten unbedingt vermieden werden. Örtlich sind Überschwemmungen möglich. Betroffene Gebiete: Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Fürstenfeldbruck, Miesbach, München, Starnberg sowie die Städte München und Ingolstadt. Tiefstwerte in der Nacht 18 bis 13 Grad. Die Aussichten: Morgen überwiegend bewölkt und gebietsweise schauerartige, örtlich gewittrige Regenfälle, dabei windig. Am Wochenende meist sonnig und trocken bei maximal 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.06.2023 19:30 Uhr