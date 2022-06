Nachrichtenarchiv - 24.06.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Westen und Süden schauerartige Regenfälle und vereinzelt kräftige Gewitter, der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in München und im südlichen Oberbayern. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Am Tag unbeständig, am Wochenende freundlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 01:00 Uhr