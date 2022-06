Nachrichtenarchiv - 24.06.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Alpenvorland zwischen Isar und Inn. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Am Tag unbeständig, am Wochenende freundlich.

