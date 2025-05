Das Wetter in Bayern: Unwetter drohen in Unterfranken

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Starkregen in Unterfranken. Auch im Süden Bayerns kann es kräftige Schauer und Gewitter geben. Die Nacht wird bewölkt und teils nass bei Tiefstwerten zwischen 15 und 7 Grad. Morgen ist das Wetter zweigeteilt: nahe der Donau und südlich davon Wolken und Regen; in Franken freundlicher. Dabei mit 7 bis 19 Grad deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2025 19:00 Uhr