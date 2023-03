Meldungsarchiv - 12.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, vereinzelt etwas Schneeregen oder Regen. In der Nacht weitgehend trocken, im Süden ab und zu klar. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Morgen Vormittag vereinzelte Schauer, danach freundlicher, vor allem in Schwaben und Oberbayern auch sonnig bei 14 bis 20 Grad. Am Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit Schauern, dazu windig und 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 19:00 Uhr