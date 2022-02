Das Wetter in Bayern: unbeständig und windig

Macron und Baerbock führen Gespräche in Moskau und Kiew

Moskau: In der Ukraine-Krise laufen heute auch an anderer Stelle die diplomatischen Bemühungen auf Hochtouren. Frankreichs Staatschef Macron fliegt nach Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Putin zu sprechen. Morgen will Macron dann in die Ukraine reisen, um Präsident Selenskyj zu treffen. Macron hatte mit beiden Staatschefs in den vergangenen Tagen häufig telefoniert. Der Kreml betonte, Putin habe bei diesen Gesprächen seine Forderung an die Nato nach Sicherheitsgarantien bekräftigt. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock reist heute für zwei Tage in die Ukraine. Sie wolle sich darum bemühen, diesen brandgefährlichen Konflikt auf friedlichem Weg zu entschärfen, sagte Baerbock vor ihrem Abflug.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2022 09:00 Uhr