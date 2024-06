Das Wetter in Bayern: Unbeständig, später gewittrig. 23 bis 30 Grad.

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, am Nachmittag und Abend örtlich Schauer oder Gewitter, vor allem im Süden. Höchstwerte 23 bis 30 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig bei abklingenden Gewittern, Tiefstwerte um 17 Grad. Morgen erst sonnig, danach zunehmend bewölkt mit teils gewittrigen Regenfälle oder heftigen Gewittern bei 21 bis 29 Grad. Am Wochenende wenig Änderung, Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2024 06:00 Uhr