Das Wetter in Bayern: Unbeständig - örtlich schwere Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, von Westen her teils kräftige Gewitter, Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Südlichen Alpenvorland und in Franken. In der Nacht weitere Regenfälle und teils kräftige Gewitter, Tiefstwerte bis 11 Grad. Auch morgen Regen und Gewitter bei 18 bis 22 Grad. Am Wochenende freundlich und meist trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2021 18:00 Uhr