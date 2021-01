Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute unbeständig mit Schnee und Schneeregen, dabei recht windig. An den Alpen kräftiger Schneefall. Tageshöchstwerte 0 bis +3 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch am Donnerstag trüb und zeitweise Schnee oder Schneeregen bei maximal -2 bis +4 Grad. Am Freitag freundlich, trocken und wieder etwas kälter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.01.2021 05:00 Uhr