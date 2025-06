Das Wetter in Bayern: unbeständig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter in Bayern: Örtlich kräftige Regenfälle und Gewitter. Sonst ab und zu etwas Sonne. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. In der Nacht teils klar, teils regnerisch. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen weiter unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Pfingstmontag meist trocken mit Sonne und Wolken bei maximal 22 Grad. Am Dienstag viel Sonnenschein und etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 15:00 Uhr