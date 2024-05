Das Wetter in Bayern: unbeständig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten; vereinzelt Schauer, örtlich Gewitter. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, später gebietsweise gewittrige Regenfälle. Am Freitag überwiegend bewölkt mit Regen und Gewittern, auch am Samstag unbeständig. Tagsüber 16 bis 22 Grad, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 12:00 Uhr