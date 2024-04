Das Wetter in Bayern: unbeständig mit Schauern, Höchstwerte 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag unbeständig und windig. Kurze sonnige Abschnitte, aber auch Regen- und Graupelschauer, in den Bergen etwas Schnee. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Kommende Nacht Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen wenig Änderung, am Freitag freundlicher, am Samstag viel Sonne. Höchsttemperaturen dann zwischen 11 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2024 12:00 Uhr