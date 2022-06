Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Regen und Gewittern

Nachrichtenarchiv - 29.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, örtlich Gewitter und schauerartige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Teile Unterfrankens vor schweren Gewittern mit Starkregen. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. Morgen überwiegend sonnig bei 27 bis 32 Grad, am Nachmittag sind an den Alpen Gewitter möglich. Am Freitag teils gewittrige Regenfälle und etwas kühler; am Samstag wieder viel Sonne bei 24 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2022 17:00 Uhr