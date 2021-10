Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Regen, bis zu 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute ist es den ganzen Tag unbeständig und es regnet immer wieder. Nur am frühen Nachmittag ist es häufiger mal trocken. Die Temperaturen 12 bis 17 Grad. Die Aussichten: Auch Morgen bewölkt und im Südosten Regen bei kühlen 10 bis 15 Grad. So bleibt es auch am Donnerstag . Am Freitag wird es dann wieder freundlicher und wärmer bei 12 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 06:00 Uhr