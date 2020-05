Das Wetter in Bayern: Unbeständig mit Regen, 12 bis 22 Grad

Proteste gegen Corona-Beschränkungen sorgen für Debatten

Berlin: Nach den Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen warnen Politiker vor einer Radikalisierung des Protests. Thüringens Ministerpräsident Ramelow betonte in der "tageszeitung", dass die Proteste ein legitimes Recht der Menschen seien. Aber bei diesen Kundgebungen sei derzeit viel Unwahrheit und Motivation aus, so wörtlich, ganz anderen politischen Suppen dabei, so der Linken-Politiker. SPD-Chef Walter-Borjans sprach im NDR von Kräften, die Gesellschaft und Demokratie destabilisieren wollten. Die AfD verteidigte die Proteste. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gelte auch in Krisenzeiten, sagte Fraktionschef Gauland. Am Wochenende protestierten in mehreren deutschen Städten tausende Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Viele der Demonstranten hielten sich nicht an die Abstandsregeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2020 12:00 Uhr