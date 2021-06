Das Wetter in Bayern: unbeständig bei maximal 28 Grad

Trotz Vormarsch der Delta-Variante: Corona-Einreisebestimmungen werden nicht verschärft

Berlin: Die Delta-Variante ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Nach Medienberichten nannte RKI-Präsident Wieler bei einer Videokonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern aktuelle Zahlen: Demnach liegt der Anteil der hochinfektiösen Variante inzwischen bei über 35 Prozent der untersuchten Proben und damit mehr als doppelt so hoch, wie in der Woche zuvor. Und da die Daten bereits einige Tage alt seien, schätze Wieler den tatsächlichen Anteil bereits auf rund 50 Prozent. Dennoch verschärft die Bundesregierung die Corona-Einreiseverordnung vorerst nicht. Die Länder konnten sich bei Beratungen mit der Bundesregierung nicht auf konkrete Verschärfungen einigen, der Bund will zudem an den jetzigen Regeln festhalten. Zuvor hatten einige Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gefordert, die Einreiseverordnung zu verschärfen, um mehr Kontrollen und Quarantäne-Auflagen für Reise-Rückkehrer in der Urlaubsaison anzuordnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2021 23:00 Uhr