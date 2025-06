Das Wetter in Bayern: unbeständig bei 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag gebietsweise Regen und Gewitter. Am Abend in Unterfranken sonnige Abschnitte. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. In der Nacht zieht sich der Regen in Richtung Alpen zurück. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Morgen anfangs meist freundlich, später neue Schauer und Gewitter. Am Mittwoch und Donnerstag wechselhaft. Höchstwerte 19 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 14:00 Uhr