Das Wetter in Bayern: Unbeständig bei 17 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend wechselnd bis stark bewölkt mit sonnigen Abschnitten, vereinzelt regnet es - vor allem am Alpenrand. Örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Auch morgen mehr Wolken als Sonne, in der Nordhälfte Bayerns zeitweise Regen. Auch das Wochenende wird unbeständig - mit Tages-Höchstwerten von 19 bis 27 Grad, am Pfingstsonntag etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 16:00 Uhr