Das Wetter in Bayern: unbeständig bei 17 bis 21 Grad. Ab morgen kühler.

Das Wetter in Bayern: Es bleibt wechselhaft. Die Sonne zeigt sich wenn nur kurz, es ist windig. Im Süden gibt es immer wieder Schauer bei 17 bis 21 Grad. In der Nacht meist trocken bei 8 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Freitag weiter unbeständig mit Regen, besonders in Süd- und Ostbayern - kühler mit 7 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 16:00 Uhr