Das Wetter in Bayern: Unbeständig bei 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend viele Wolken, hier und dort etwas Sonne und weitere Schauer, örtlich Gewitter. Höchstwerte 11 bis 18 Grad. In der Nacht einzelne Schauer, anfangs auch Gewitter und örtlich Nebel möglich. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad. Morgen weiter unbeständig bei Höchtwerten bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 15:00 Uhr