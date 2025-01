Das Wetter in Bayern: Überwiegend trüb, Tiefstwerte -3 bis -11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in höheren Lagen und in den Niederungen Ostbayerns klar, sonst trüb durch Nebel und Hochnebel. Abkühlung auf -3 bis -11 Grad. Am Wochenende auch im Flachland freundlicher. Höchstwerte je nach Sonnenscheindauer -2 bis +8, in höheren Lagen bis +11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2025 21:00 Uhr