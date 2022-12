Das Wetter in Bayern: überwiegend trüb, 1 bis 6 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung könnte im Sommer greifen

München: Die neuen Regeln für die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland sollen nach den Worten von Bundesinnenministerin Faeser schnell umgesetzt werden. Am Rande der Innenministerkonferenz in München sagte Faeser im BR-Interview, sie gehe davon aus, dass die Koalition relativ schnell einen Gesetzentwurf vorlegen werde. Innerhalb der nächsten drei, vier Monate könne das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen werden. Die Wirtschaft treibe die Bundesregierung schon lange zum Handeln, so Faeser. Gestern hatte das Bundeskabinett Eckpunkte für eine entsprechende Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes verabschiedet. So soll es auch neue Zuwanderungsmöglichkeiten für ungelernte Arbeitskräfte geben, wenn die Bundesagentur für Arbeit dafür in bestimmten Branchen einen Bedarf sieht.

