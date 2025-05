Das Wetter in Bayern: Überwiegend trocken, nur einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Abend an den Alpen und im östlichen Bayerischen Wald noch einzelne Schauer, ansonsten wechselnd bewölkt, aber trocken. Weiterhin böiger Wind. In der Nacht fast überall trocken, und zunehmend klar. Tiefstwerte neun bis ein Grad, stellenweise Frost. Morgen und am Dienstag jeweils zunächst sonnig, später wolkig, ab Dienstagabend auch Schauer. Am Mittwoch wieder wechselhafter. Höchstwerte 15 bis 25 Grad.

