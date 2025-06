Das Wetter in Bayern: überwiegend trocken, im Süden viel Sonne, 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau überwiegend sonnig und diesig. Über Franken einige Wolken, aber kaum Schauer. Höchstwerte 19 Grad im Fichtelgebirge, im Chiemgau bis 26 Grad. Lebhafter, in Franken starker Westwind. In der Nacht Tiefstwerte von 14 bis 9 Grad. Morgen erst Wolken, später viel Sonne. Ab Donnerstag sehr sonnig. Ab Freitag noch wärmer bei 27 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 10:00 Uhr