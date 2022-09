Nachrichtenarchiv - 01.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt, es kühlt ab auf 10 Grad. Morgen viel Sonne, am Samstag wechselhaft mit Schauern und Gewittern, am Sonntag wieder freundlicher. Maximal 19 bis 25 Grad.

