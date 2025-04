Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, windig bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne und recht windig bei maximal 7 bis 14 Grad. Wolken gibt es am ehesten im Nordosten und Osten, aber auch da bleibt es trocken. In der klaren Nacht kann es stellenweise wieder Frost geben. In den kommenden Tagen weiterhin trocken und recht sonnig. In den Nächten Werte um den Gefrierpunkt, tagsüber 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2025 10:00 Uhr