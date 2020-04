Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Süden mitunter bewölkt, sonst viel Sonnenschein. Dazu weht ein lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 8 bis 2 Grad. Bis Donnerstag bleibt es sonnig, bis Mittwoch auch sehr windig, bei 15 bis 22 Grad. In den Nächten 7 bis 2 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 14:45 Uhr