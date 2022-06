Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig und heiß

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend sonnig mit einigen Wolken. Ab dem Nachmittag an den Alpen, am Abend auch im Westen Gewitter. Höchstwerte 27 bis 32 Grad. In der Nacht im Osten länger klar, sonst zunehmend bewölkt mit Regen und Gewittern. Tiefstwerte um 16 Grad. Die Aussichten: Morgen teils gewittriger Regen bei 17 bis 22 Grad. Am Wochenende viel Sonnenschein, 24 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2022 10:00 Uhr