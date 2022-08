Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig und bis 30 Grad warm

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am frühen Vormittag im Südosten einige Wolkenfelder, sonst verbreitet sonnig bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. In der sternklaren Nacht kühlt es ab auf etwa 15 Grad. Auch morgen wieder recht freundlich. Die weiteren Aussichten: Auch Donnerstag zunächst sonnige Abschnitte, später sind Gewitter möglich. Am Freitag stark bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 10:00 Uhr