Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, örtlich Gewitter; Höchstwerte 29 bis 33 Grad.

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig; in der zweiten Tageshälfte ganz vereinzelte, teils heftige Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad. Eingangs der Nacht noch Gewitter möglich Bis Donnerstag teils bewölkt, teils länger sonnig. Besonders jeweils am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Nächtliche Tiefstwerte 18 bis 14 Grad, tagsüber maximal 24 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2023 10:00 Uhr