Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, ganz vereinzelt Gewitter möglich. 29 bis 34 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 19 Grad. Auch morgen recht freundlich und noch einmal heiß. Im Tagesverlauf dann örtlich Gewitter. Am Wochenende oft bewölkt mit Regenfällen - vor allem im Süden. Nachmittagstemperaturen dann nur noch zwischen 16 und 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 12:00 Uhr