Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, nur einzelne Schauer bei 18 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: zunehmend sonnig, nur in Richtung Alpen, im südlichen Niederbayern und im Bayerischen Wald viele Wolken und einzelne Schauer. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. Kommende Nacht meist klar und trocken. Abkühlung auf 13 bis 7 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen viel Sonnenschein. Tagsüber wieder wärmer: 22 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 15:00 Uhr