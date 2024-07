Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, im Westen Gewitter bei 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, im Westen zwischendurch lokale Schauer, später hier und in Alpennähe kräftige Gewitter möglich. 28 bis 32 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, gebietsweise gewittriger Regen bei Tiefstwerten um 18 Grad. In den nächsten Tagen Wolken, gewittrige Regenfälle, aber zwischendurch auch freundlich bei 21 bis 27 Grad. Am Mittwoch etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 12:00 Uhr