Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, im Alpenvorland zäher Nebel

Das Wetter in Bayern: Besonders im Alpenvorland hält sich zäher Hochnebel. Ansonsten ist es heute überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 17 Grad. Auch Morgen und am Dienstag wird es überwiegend sonnig. In manchen Niederungen ist es vormittags neblig. Die Tages-Temperaturen liegen zu Wochenbeginn bei höchstens 13 Grad, an den Alpen bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 10:00 Uhr