Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 25 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und am Abend sonnig. An den Alpen vereinzelt Schauer. Höchstwerte 25 bis 32 Grad. Die Nacht ist weitgehend klar, Abkühlung bis auf 13 Grad. Morgen und auch am Montag und Dienstag häufig Sonnenschein. Vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich, Tageshöchstwerte zwischen 25 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 15:00 Uhr