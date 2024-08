Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 25 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Wenn sich der örtliche Frühnebel aufgelöst hat, scheint meist die Sonne. Am Nachmittag und Abend kann es an den Alpen einzelne Schauer oder Wärmegewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es bis auf 16 Grad ab. Morgen und auch am Montag und Dienstag bleibt es sonnig, mit einzelnen Schauern oder Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 07:00 Uhr