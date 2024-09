Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, Höchstwerte 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig und windig mit einigen wenigen lockeren Wolkenfeldern. Am Nachmittag in der Nähe der Berge leichtes Schauerrisiko. Die Temperaturen steigen auf maximal 18 bis 24 Grad. In der Nacht kühlt es auf um die 9 Grad ab. Morgen und auch am Wochenende nach örtlichen Nebel überwiegend sonnig bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2024 09:45 Uhr