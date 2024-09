Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, Höchstwerte 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel meist sonnig. Am Nachmittag in der Nähe der Berge leichtes Schauerrisiko. Vielerorts sehr windig mit starken Böen. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 9 Grad. Morgen und am Wochenende überwiegend sonnig; vor allem morgen noch recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 06:00 Uhr