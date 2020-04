Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, Höchstwerte 11 bis 21 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, nur in Teilen Oberfrankens und an den Alpen einige Wolken. In Oberfranken und der Oberpfalz recht kühl, sonst Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen 8 und einem Grad. In den kommenden Tagen weiterhin viel Sonne und recht warm. Am Dienstag zunehmend wechselhaft mit Schauern und Gewittern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 15:00 Uhr