Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, Erwärmung auf 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Es wird sonnig bei nur gebietsweise dichteren Schleierwolken. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht klar oder nur locker bewölkt bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen und Gründonnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Karfreitag gibt es nur in Franken einzelne Schauer. Höchstwerte 12 bis 20 Grad, an Gründonnerstag nur 9 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 06:00 Uhr