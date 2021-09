Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In den fränkischen Mittelgebirgen am Vormittag wolkig, sonst nach Auflösung des Frühnebels strahlend blauer Himmel. Höchsttemperaturen bis 25 Grad. Kommende Nacht Tiefstwerte von 14 bis 8 Grad. Morgen, Sonntag, erst freundlich, vom Nachmittag an im Westen Gewitter. Wenig Temperaturänderung. Die Aussichten für Montag: Hier und dort etwas Regen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 04:00 Uhr