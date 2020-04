Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig oder locker bewölkt bei 18 bis 24 Grad. In der Nacht klar. Tiefstwerte zwischen 8 und 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Ostersonntag viel Sonne, am Ostermontag wechselhaft mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 18 bis 24, am Montag 11 bis 18 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 15:00 Uhr