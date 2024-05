Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig mit höchstens einigen lockeren Wolkenfeldern bei 18 bis 22 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Am Wochenende wie auch zu Beginn der neuen Woche oft freundlich. Am Montag im Westen sowie in Alpennähe leichte Schauer- und Gewitterneigung bei 19 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2024 12:00 Uhr