Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden meist sonnig, im Norden wechselnd bewölkt, zunehmend freundlicher. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht teils locker bewölkt, teils klar; Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Die Aussichten: Morgen nochmal recht freundliches Wetter. Am Samstag bewölkt mit gelegentlichem Regen. Am Sonntag südlich der Donau wieder freundlicher. Tageshöchsttemperaturen 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 12:00 Uhr