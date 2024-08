Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei maximal 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig und nur wenige Wolken. Höchstwerte 27 bis 31 Grad. Ab dem Nachmittag im Bayerischen Wald und in den Alpen vereinzelt Gewitter möglich. Die Aussichten bis Sonntag: Morgen ähnlich, am Wochenende wechselhaft mit teils gewittrigen, länger anhaltenden Regenfällen. Höchsttemperaturen 23 bis 31, am Sonntag kühler mit 19 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2024 06:00 Uhr