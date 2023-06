Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei maximal 23 bis 30 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen SPD kürt Faeser mit großer Mehrheit zur Spitzenkandidatin in Hessen

Hanau: Die hessische SPD hat mit großer Mehrheit Bundesinnenministerin Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober gekürt. Beim Parteitag in Hanau erhielt Faeser 94,4 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede schwor sie die Partei auf einen intensiven Wahlkampf ein. Den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Rhein nannte sie wörtlich einen "Grüßaugust" - sie werde als zukünftige Regierungschefin hingegen anpacken und entscheiden. Faser versprach unter anderem Verbesserungen für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und die Pflege. Mit Blick auf ihr Amt als Bundesinnenministerin in Berlin sagte Faeser wörtlich: "Mein Herz ist in Hessen." Die SPD ist dort seit fast 25 Jahren in der Opposition. Aktuell regiert Schwarz-Grün in Wiesbaden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.06.2023 14:45 Uhr