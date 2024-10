Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei lebhaftem Wind, 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: der Nachmittag ist meist sonnig bei maximal 16 bis 22 Grad, es weht ein lebhafter Wind. Später ziehen in Franken Wolken auf, in Unterfranken regnet es. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei 13 Grad. Zum Morgen hin frischt der Wind auf, tagsüber wird es dann stürmisch und regnerisch. Ab Freitag setzt sich allmählich wieder die Sonne durch, Höchstwerte dann bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2024 11:45 Uhr