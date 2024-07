Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei bis zu 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In den Alpen leichte Schauerneigung. Höchstwerte 23 bis 27 Grad. In der Nacht meist klar mit Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Morgen gibt es viel Sonnenschein, der Dienstag wird wechselhaft. Am Mittwoch dann teils bewölkt, teils länger sonnig und meist trocken. Tageshöchstwerte morgen bis 32, danach bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.07.2024 09:30 Uhr