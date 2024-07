Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei bis zu 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es meist sonnig. Später kann es in der Nähe der Berge Schauer- und Gewitter geben. Im Norden weht mitunter ein lebhafter Wind. Höchstwerte: 23 bis 27 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 14 Grad. Morgen viel Sonnenschein, am Dienstag wechselhaft, der Mittwoch wird wieder freundlich und meist trocken. Höchstwerte morgen bis 31, ab Dienstag bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 09:00 Uhr